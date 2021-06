Inchiesta su clan Pagnozzi, il Pm della Dda chiede 11 anni per Andrea Rame La requisitoria per il 38enne imprenditore di Montesarchio, giudicato con rito abbreviato

Undici anni. Li ha chiesti il pm della Dda Maurizio Giordano per Andrea Rame, 38 anni, di Montesarchio, imprenditore, di Montesarchio, una delle diciotto persone coinvolte nell'ottobre 2014 in un'indagine di finanza e carabinieri sul clan Pagnozzi, di cui Rame, nipote della moglie di Domenico Pagnozzi, avrebbe assunto, secondo gli inquirenti, la guida operativa.

Si tratta di una inchiesta che nello scorso novembre è già sfociata nella sentenza con la quale il Tribunale di Benevento ha deciso tredici assoluzioni e quattro condanne per una tentata truffa, aggravata dall'agevolazione di un clan camorristico, in relazione al trasferimento di 50 milioni di euro da Londra a Beirut. Era così che i giudici avevano qualificato l'imputazione di tentata introduzione nel sistema informatico di una banca inglese, contestata, a vario titolo, con quelle di associazione per delinquere di stampo mafioso e, con l'aggravante di aver agevolato il clan, di estorsione (in relazione alla costruzione di 33 alloggi Iacp a Montesarchio), riciclaggio, falso, turbativa di gara per i lavori di ristrutturazione della scuola elementare e materna di Bonea.

La posizione di Rame era stata stralciata dopo il no alla richiesta di rito abbreviato, impugnata dagli avvocati Dario Vannetiello e Saverio Campana dinanzi alla Cassazione, che ne aveva accolto il ricorso. Rito abbreviato, dunque, per Rame, di cui il Pm ha proposto la condanna per due capi di accusa e l'assoluzione per gli altri. Conclusioni contrastate dalla difesa, che ha chiesto l'assoluzione di Rame perchè il fatto non susiste: oggi l'arringa di Campana, il 28 settembre l'intervento di Vannetiello, poi la sentenza.