Mezzo chilo di cocaina: esclusa l'ingente quantità, ma lui resta in carcere La decisione del Riesame per Sergio Pedicini, 42 anni, d Benevento

L'ingente quantità è stata esclusa, ma lui è rimasto in carcere. Sono le decisioni del Riesame per Sergio Pedicini (avvocati Domenico Russo e Angelo Leone), il 42enne di Benevento che la Squadra mobile aveva arre stato circa un mese fa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella sua Renault Clio, fermata nella zona di Ponte delle Tavole, all'uscita dal raccordo autostradale, gli agenti avevano rinvenuto quattro involucri di cellophane termosaldati sistemati al di sotto del sedile lato guida e contenenti mezzo chilo di cocaina. L'ulteriore perquisizione della sua abitazione si era conclusa con il sequestro di altri trenta grammi della stessa sostanza e di un bilancino di precisione.

Dopo l'udienza di convalida, nei suoi confronti era stata adottata una ordinanza di custodia cautelare in carcere, impugnata dinanzi al Riesame, che ha escluso l'aggravante dell'ingente quantità ed ha confermato la misura.