Clan Pagnozzi, Andrea Rame assolto da tutte le accuse Sentenza del Tribunale per il 38enne imprenditore di Montesarchio. Il pm Dda aveva chiesto 11 anni

E' stato assolto da quattro accuse perchè il fatto non sussiste e da una quinta perchè il fatto non costituisce reato. E' la sentenza pronunciata pochi minuti fa dal Tribunale (presidente Rotili, a latere Monaco e Nuzzo) al termine del processo a carico di Andrea Rame (avvocati Dario Vannetiello e Saverio Campana), 38 anni, di Montesarchio, imprenditore, una delle diciotto persone coinvolte nell'ottobre 2014 in un'indagine di finanza e carabinieri sul clan Pagnozzi, di cui Rame, nipote della moglie di Domenico Pagnozzi, avrebbe assunto, secondo gli inquirenti, la guida operativa.

La posizione di Rame era stata stralciata dopo il no alla richiesta di rito abbreviato, impugnata dai difensori dinanzi alla Cassazione, che ne aveva accolto il ricorso. Rito abbreviato, dunque, per Rame, imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso e, con l'aggravante di aver agevolato il clan, di tentata estorsione (in relazione alla costruzione di 33 alloggi Iacp a Montesarchio), turbativa di gara per i lavori di ristrutturazione della scuola elementare e materna di Bonea, intestazione fittizia di beni (le quote di una società).

A fine giugno il pm della Dda Maurizio Giordano aveva chiesto la condanna di Rame a 11 anni per associazione (come partecipe) e turbativa, e la sua assoluzione dalle altre due imputazioni. Ovviamente opposte le conclusioni dei difensori, che avevano sollecitato l'assoluzione del loro assistito da tutti gli addebiti, con argomentazioni evidentemente accolte dal collegio giudicante. Novanta i giorni a disposizione per depositare le motivazioni della decisione..

Si tratta di un'inchiesta che aveva già fatto registrare una sentenza nel novembre del 2020, con tredici assoluzioni e quattro condanne per una tentata truffa, aggravata dall'agevolazione di un clan camorristico, in relazione al trasferimento di 50 milioni di euro da Londra a Beirut. Era così che i giudici avevano qualificato l'imputazione di tentata introduzione nel sistema informatico di una banca inglese.

In precedenza, e con rito abbreviato, erano state condannate dal gup di Napoli altre sei persone, tra le quali Domenico Pagnozzi. Stessa sorte anche per la moglie, Annamaria Rame, poi assolta in appello.