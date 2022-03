"Si è appropriata di 10mila euro" del Comune, assolta dipendente di cooperativa Sentenza per Gianfranca Gismondi: spese fatte per conto dell'Ente e non contabilizzate regolarmente

Era accusata di peculato, ma è stata assolta per non aver commesso il fatto. Lo ha sentenziato il Tribunale al termine del processo a carico di Gianfranca Gismondi (avvocati Giovanni Sparago e Fabio Massimo Romano), di Telese, chiamata in causa come dipendente di una cooperativa che gestiva in parte il Servizio ragioneria del Comune di Amorosi.

I fatti risalivano al 2017: secondo gli inquirenti, l'imputata si sarebbe appropriata della somma di 10mila euro. Oggi la conclusione del processo, con la richiesta di assoluzione avanzata dal Pm e dai difensori, che hanno fatto notare come i soldi fossero stati spesi per conto dell'Ente e non regolarmente contabilizzati. Nessun peculato, dunque, da parte di Gismondi, che è stata assolta.