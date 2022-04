Dipinto di San Gennaro rubato a San Lupo negli anni '70 trovato a Malta Indagini di Procura e carabinieri .Sarà affidato in custodia giudiziale all'arcivescovo di Benevento

Un dipinto del XVII-XVIII secolo, olio su tela, raffigurante San Gennaro, attribuibile molto probabilmente al maestro Giuseppe d’Arena, rubato tra il novembre del 1969 e gennaio del 1970 da un'abitazione privata a San Lupo, in provincia di Benevento, tornerà nel Sannio. La Procura di Benevento ha infatti disposto l’affidamento in custodia giudiziale, con facoltà d’uso in favore dell’Arcivescovo della Arcidiocesi di Benevento, Felice Accrocca. Il dipinto è stato sequestrato a Malta, in esecuzione di un Ordine Europeo d’Indagine in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria dello Stato di Malta, in seguito ad indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento e svolte dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine.

L'affidamento del quadro avverrà a cura dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Roma e di Udine, delegati dalla Procura della Repubblica di Benevento, il 4 aprile alle 12.30 durante una conferenza stampa presso il salone Leone XIII del Palazzo Arcivescovile in Piazza Orsini di Benevento.