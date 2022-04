Oltre mezzo chilo di cocaina, 43enne di Benevento patteggia: 2 anni e 10 mesi La sentenza per Sergio Pedicini, tornato in libertà dopo 7 mesi agli arresti

Due anni e 10 mesi, pena patteggiata, e la revoca degli arresti domiciliari. E' la sentenza del giudice Pietro Vinetti per Sergio Pedicini (avvocati Angelo Leone e Domenico Russo), il 43enne di Benevento che la Squadra mobile aveva arrestato nel settembre del 2021 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento degli agenti era scattato nella zona di Ponte delle Tavole, all'uscita dal raccordo autostradale, dove era stata fermata la Renault Clio condotta da Pedicini. La perquisizione della macchina era sfociata nel rinvenimento di quattro involucri di cellophane termosaldati, sistemati al di sotto del sedile lato guida, contenenti oltre 500 grammi di cocaina. L'ulteriore 'visita' alla sua abitazione si era conclusa con la scoperta di altri trenta grammi della stessa sostanza e di un bilancino di precisione.

Dichiarato in arresto, l'allora 42enne era finito in carcere, dove era rimasto anche dopo l'udienza di convalida dinanzi al Gip, nel corso della quale, rispondendo alle domande, aveva sostenuto di aver acquistato a Napoli, pagandola diverse migliaia di euro, la droga di cui è un abituale consumatore.

La custodia in carcere era stata confermata anche in seguito alla pronuncia del Riesame, che aveva però escluso l'aggravante dell'ingente quantità, poi era stata sostituita, a dicembre, con quella ai domiciliari, accompagnata anche dall'inizio di un percorso lavorativo e di recupero presso il Sert. Questa mattina l'udienza, con il giudice che ha accolto la pena concordata tra la difesa e il pm Marilia Capitanio, rimettendo in libertà il 43enne.