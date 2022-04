Falso e accesso abusivo sistema informatico, condannata ex dipendente Equitalia Un anno e 8 mesi, pena sospesa, per Mauria Cardona Albini, di Benevento, assolta da alcune accuse

Un anno e 8 mesi, pena sospesa. E' la condanna decisa dal Tribunale – il pm Patrizia Filomena Rosa aveva chiesto 3 anni - al termine del processo a carico di Mauria Cardona Albini, una 58enne di Benevento, ex dipendente della locale sede di Equitalia Sud.

Difesa dagli avvocati Vincenzo Sguera e Nicola Covino, era stata chiamata in causa per una storia che le era costata il licenziamento, racchiusa nelle accuse di tentato abuso d'ufficio, falso e accesso abusivo a sistema informatico. Cardona Albini è stata condannata per queste ultime due imputazioni, mentre è stata assolta dalla prima contestazione e da uno degli accessi abusivi, perchè uil fato non sissiste o non costituisce reato. Il Tribunale ha anche disposto la trasmissione agli atti della Procura per le valutazioni di sua competenza.

Secondo la Procura, tra ottobre 2015 e febbraio 2016 avrebbe formato, senza che ne avesse titolo, alcuni mandati falsi con i quali avrebbe affidato incarichi ad un avvocato, “non iscritto nell'albo dei soggetti accreditati presso Equitalia”, come difensore della stessa Equitalia in controversie, il cui elenco era contenuto in due mail, che in gran parte erano già di competenza di altri legali.

Il tentato abuso d'ufficio era stato ravvisato nel presunto “vantaggio patrimoniale intenzionalmente provocato all'avvocato”, che non si sarebbe concretizzato “per il mancato pagamento, in seguito ai controlli effettuati da Equitalia, delle spettanze richieste per 14 incarichi”.

L'avvocato è Pellegrino Mastella, del tutto estraneo alla vicenda, che, quando la notizia era stata pubblicata, aveva precisato di "non aver percepito alcuna utilità", facendo notare che "la cosa paradossale è che solo grazie alla mia segnalazione agli organi competenti dell’Agenzia delle Entrate, da cui successivamente sono state interessate le autorità inquirenti, questa è stata portata alla luce".

Nel mirino, inoltre, mandati a firma di un altro impiegato, la comunicazione abusiva a due legali delle credenziali per l'accesso all''Agenda legale' di Equitalia, un sistema informatico pubblico protetto da misure di sicurezza.

Inoltre, utilizzandone le credenziali, si sarebbe introdotta abusivamente nella postazione di un collega, creando ed inviando al proprio indirizzo di posta elettronica una mail con l'avvenuta quietanza di una fattura da parte dell'impiegato. Infine, avrebbe chiesto a due colleghi, dicendo di non sapere usare correttamente l'applicativo, di effettuare accessi ad alcune posizioni, inducendoli ad entrare abusivamente nel servizio di consultazione telematica di Equitalia, eseguendo complessivamente 39 accessi”.