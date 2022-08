Finanza: maggiore Iannuzzo ad Aosta, al suo posto il tenente colonnello Pirrera Cambio al vertice del Nucleo di polizia economico finanziaria,

Passaggio di consegne alla guardia di finanza di Benevento tra il maggiorea Carlo Iannuzzo, destinato ad Aosta come comandante del locale Nucleo di polizia economico finanziaria, ed il tenente colonnello Luca Pirrera, proveniente dal Gruppo di Lamezia Terme.

Iannuzzo saluta il Sannio - si legge in una nota- "dopo cinque intensi anni di lavoro, costellati da risultati operativi di rilievo in tutti i segmenti della mission istituzionale del Corpo.

Non possono non essere ricordate alcune delle più importanti e delicate operazioni portate a termine dall’Ufficiale e dai suoi uomini, nei cinque anni trascorsi alla guida del Gruppo di Benevento e, tra queste, in particolar modo l’indagine “Par Condicio” in materia di corruzione nelle procedure concorsuali che ha portato a eseguire otto misure cautelari personali nei confronti, tra gli altri, di 7 Pubblici Ufficiali; l’indagine “Chateau”, in materia di reati fallimentari, tributari, riciclaggio ed autoriciclaggio, con l’esecuzione di 3 misure cautelari personali, il sequestro di 2 società e di beni immobili, anche in territorio estero, per un valore di oltre 10 milioni di euro; l’indagine sulle truffe all’I.N.P.S. per le indebite percezioni di indennità di disoccupazione che ha portato all’esecuzione di 10 misure cautelari personali".

Il maggiore Iannuzzo "ha espresso parole di sentito ringraziamento alla Superiore Gerarchia ed alla Magistratura per il pieno sostegno ricevuto in questi anni ed ha rivolto un saluto a tutto il personale del Gruppo, ai Comandanti ed al personale delle dipendenti Tenenze di Solopaca e Montesarchio".

Il suo successore, Luca Pirrera, quarantottenne di origini palermitane, sposato con una figlia, al termine del periodo di formazione svolto presso l’accademia del Corpo si è laureato in Giurisprudenza. Successivamente, ha conseguito la laurea di 1° livello e specialistica in scienze della sicurezza economico-finanziaria presso l’Università “Tor Vergata” di Roma.

L’ufficiale superiore è "alla sua seconda esperienza operativa in Campania in quanto ha precedentemente prestato servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli ove ha svolto delicate indagini di polizia giudiziaria nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione. In passato ha prestato servizio anche presso il Comando Generale del Corpo e ricoperto incarichi operativi in Sicilia e Lombardia".

Il comandante provinciale, il colonnello Eugenio Bua, "nel ringraziare il Maggiore Iannuzzo per l’impegno profuso e per gli importanti risultati conseguiti nel suo periodo di comando, ha formulato al Ten.Col. Pirrera i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico".