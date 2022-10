Spaccio di droga rione LIbertà, chiesti oltre 66 anni di carcere per 7 persone Benevento. Nel 2020 l'operazione dei carabinieri. A dicembre tocca alla difesa, poi la sentenza

Sette condanne sono state chieste dal pm Flavia Felaco nel processo a carico delle persone coinvolte nell' indagine antidroga dei carabinieri della Compagnia di Benevento che era rimbalzata all'attenzione dell'opinione pubblica il 9 gennaio del 2020, quando era stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare.

Queste, nel dettaglio, le pene proposte (tra parentesi la multa): 10 anni e 6 mesi ( 47mila euro) a Umberto Varricchio, 36 anni; 10 anni (47mila euro euro) ad Antonio Barone, 46 anni, e Alfredo Mucci (39mila euro), 45 anni; 9 anni e 6 mesi a Vincenzo Mari, 47 anni, e Gabriele De Luca, 33 anni – (per entrambi 40mila euro di multa)-; 9 anni (36mila euro) a Giuseppe Tassella, 38 anni, 8 anni (30mila euro) ad Antonio Parrella (30mila euro), 47 anni. Il 12 dicembre, dopo le arringhe degli avvocati Antonio Leone, Elena Cosina e Nazzareno Fiorenza, la sentenza del giudice Simonetta Rotili.

Nel mirino degli inquirenti, supportati da intercettazioni telefoniche, videoriprese, sequestri di 'roba' e dichiarazioni dei consumatori – oltre una ventina quelli segnalati – erano finiti più episodi di spaccio, tra marzo ed agosto 2019, al rione Libertà, di eroina, cocaina, hashish, crack e derivati del metadone. Il lavoro investigativo era iniziato nel novembre del 2018, con la perquisizione in un'abitazione ed il rinvenimento di un foglio sul quale erano appuntati nomi e cifre, quelle dei crediti vantati.

GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI, ASSOLTO

E' stato assolto per non aver commesso il fatto. E' la sentenza del giudice Rotili al termine del processo a carico di Martino Guarente (avvocato Antonio Leone), accusato di gestione illecita di rifiuti speciali, alcuni dei quali pericolosi, che aveva raccolto e trasportato. L'imputazione era relativa, in particolare, alla fase di stoccaggio a Calvi. I fatti risalivano al 27 novembre del 2020, oggi la discussione e la decisione del giudice, in linea con la richiesta della difesa.