Quel terribile incidente costato la vita a Franco che aveva 49 anni Benevento. Per il dramma a Montella chiesto il rinvio a giudizio di un 41enne di Grottaminarda

Franco Saviano era di Benevento ed aveva 49 anni quando il suo cuore si era fermato per sempre. Quella sera dello scorso 2 maggio stava raggiungendo in moto da Cassano Irpino, il centro in cui si era trasferito dopo aver lavorato a lungo nel capoluogo sannita, Montella, dove gestiva un bar con uno dei figli. E non immaginava che ad attenderlo lungo l'Ofantina ci fosse un destino assurdo, che l'impatto con un'Alfa Romeo gli avrebbe stroncato la vita.

Un dramma per il quale la Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio di Giuseppe Vitale, un 41enne di Grottaminarda, che era al volante dell'auto. Difeso dagli avvocati Maurizio Barca ed Augusto Guerriero, dovrà presentarsi il 4 novembre dinanzi al gup Fabrizio Ciccone, che dovrà decidere se disporre o meno il processo.

Come si ricorderà, la salma del 49enne era stata sottoposta ad autopsia dal dottore Massimo Esposito: un esame per il quale l'indagato aveva nominato i dottori Enrico Di Lullo e Francesco Mercadante,mentre la scelta dei familiari, assistiti dagli avvocati Antonio Leone e Grazia Luongo, era caduta sul dottore Michele Selvaggio, scomparso alcune settimane fa. Il Pm aveva anche affidato all'ingegnere Dino Sarno l'incarico di una consulenza sulla dinamica dell'impatto. Due i consulenti indicati dalla difesa – Antonio Stramaglia e Armando Aquino -, l'ingegnere Alessandro Lima per le parti offese.

Secondo gli inquirenti, “all'atto di immettersi sulla rampa di accesso allaa stale 7 direzione Lioni”, Vitale non avrebbe “dato precedenza al motociclo condotto da Saviano”. Una contestazione formulata con un'attenuante ravvisata nella presunta “velocità superiore al limite previsto per quel tratto di strada (50km/h) con cui procedeva la moto”.