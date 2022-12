A Giovanni Tartaglia Polcini il "Premio Leader in anticorruzione" Il magistrato beneventano insignito da Siga, organizzazione leader mondiale per l'integrità sportiva

La notizia campeggia sul sito della Siga, l'organizzazione leader mondiale per l'integrità sportiva: il magistrato Giovanni Tartaglia Polcini, consulente legale presso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato premiatoA con il suo primo Leaders on Anti-Corruption Award .

Il Leader on Anti-Corruption Award è stato lanciato nell'ambito della Settimana internazionale anticorruzione , inaugurata quest'anno da Siga tra il 5 e il 9 dicembre, in concomitanza con la Giornata internazionale anticorruzione dell'ONU.

Giovanni Tartaglia Polcini è il coordinatore delle attività anticorruzione internazionale presso il Ministero degli Affari Esteri italiano. È riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi esperti nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione, nel diritto penitenziario e nella prevenzione e contrasto del riciclaggio.

In qualità di presidente del gruppo di lavoro anticorruzione del G20 nel 2021, il suo ruolo è stato determinante per consacrare la lotta alla corruzione nello sport come una delle tre principali priorità del G20.

Ha inoltre promosso l'adozione di due Risoluzioni su Corruzione e Sport (7/8 e 8/10) da parte delle Conferenze Anticorruzione degli Stati Parte delle Nazioni Unite.

Il Global Ceo di Siga, Emanuel Macedo de Medeiros, ha dichiarato: “Il dottor Giovanni Tartaglia Polcini ha una lunga e illustre carriera dedicata alla giustizia e alla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. In qualità di presidente del gruppo di lavoro anticorruzione del G20, ha capito che lo sport non può combattere la corruzione da solo. È stato fondamentale per collocare la lotta alla corruzione nello sport in cima alla lista delle priorità del G20. Questo è stato uno sviluppo storico davvero rivoluzionario. È quindi logico premiarlo con il nostro premio inaugurale Leader on Anti-Corruption”.

“Grazie a Siga per questo grande premio – ha detto Tartaglia Polcini -. La corruzione è una minaccia globale e lo sport è un settore a rischio. È fondamentale contrastare ogni forma di corruzione nello Sport anche attraverso un efficace approccio multilaterale e multiazionista. La convergenza dei valori di integrità, trasparenza e responsabilità promuoverà risultati efficaci su questo tema. Tuttavia, considerato il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata nello Sport, siamo tutti chiamati ad uno sforzo maggiore. Sono sinceramente onorato di ricevere questo riconoscimento, che accetto anche a nome di tutti i miei collaboratori”.

Titolare di un vasto e prestigioso curriculum professionale, Giovanni Tartaglia Polcini è anche delegato al Working Group on Bribery dell'OCSE e alla Convenzione anticorruzione delle Nazioni Unite (UNCAC).

Coordinatore per l'Italia, l'Unione Europea e l'Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana (IILA) di numerosi programmi regionali di assistenza tecnica per la giustizia e la sicurezza (quali EL PAcCTO , EUROFRONT , COPOLAD 3 , Falcone-Borsellino, Piano Strategico di Supporto alla Sicurezza in Centro- America), ha svolto missioni in più di 30 Paesi.

Direttore della rivista scientifica “ Il Diritto penale della Globalizzazione ” e autore di numerose ricerche, monografie e pubblicazioni su riviste giuridiche nazionali ed internazionali, è membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Italiano di Ricerca (EURISPES ) e Docente Universitario di Diritto Penale e Antimafia.

È docente di anticorruzione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'Italia e insegna presso le Scuole di Formazione per Magistrati e Funzionari di Polizia.