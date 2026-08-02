Motociclista cade in montagna, soccorso dai vigili del fuoco E' accaduto a Cervinara

Lo hanno soccorso i vigili del fuoco. Era in una zona impervia a Cervinara, il motociclista rimasto ferito in un incidente.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro sarebbe stato vittima di una caduta che non gli avrebbe consentito di continuare la marcia con il suo mezzo. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i pompieri del distaccamento di Bonea e, da Benevento, gli uomini del Nucleo speleo.alpino- fluviale. Usando un quad, i vigili hanno trasportato il malcapitato in ospedale.