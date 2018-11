"Primo corso Instagram Marketing" a Benevento Full immersion di otto ore per aziende e privati: 4 di teoria e 4 di pratica

Instagram è sempre più uno strumento di business. InstaGo, la startup digitale nata tra Puglia e Campania da un team di giovani innovatori, ha deciso di portare a Benevento il “Primo corso Instagram Marketing Strategico”. “L’obiettivo– spiegano gli organizzatori – è imparare a utilizzare al meglio Instagram e comprendere realmente come si struttura un piano di comunicazione e marketing digitale applicato al nostro social network preferito. Allo stesso tempo, impareremo ad aumentare i follower e a capire come creare business e nuove opportunità”.

Il corso (a numero chiuso e rivolto a privati e aziende) è in programma il 23 novembre 2018 nella sede operativa di scuola LaTecnica(Via Falcone e Borsellino n. 1). Sarà un full immersion di 8 ore (4 di teoria e 4 di pratica).

InstaGo offre consulenza specialistica per il marketing e la comunicazione digitale e social. I servizi si concentrano, in particolare, su attività di social media marketing, local seo, email marketing, Instagram marketing e Instagram shopping, pay per click management. Il team di InstaGo opera anche nel campo dell’alta formazione destinata a tecnici e professionisti del marketing e dell’ICT.

La startup è stata presentata ufficialmente lo scorso 23 giugno al Palacongressi di Rimini, nello spazio del Web Marketing Festival dedicato a Brand Journalism e Storytelling. “Il nostronetwork cresce ogni giorno– spiegano gli organizzatori - e raggruppa innovatori, comunicatori, esperti di marketing, giornalisti, imprenditori, uomini di cultura ed esponenti delle più importanti Istituzioni. La mission è chiara: crescere insieme ai nostri partner per far crescere la comunità e il territorio. I nostri “attrezzi del mestiere” sono il web e i social. Instagram prima di tutto”.

Redazione Bn