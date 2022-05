Benevento in Fiore: la Villa invasa da colori e profumi Tra piante, fiori e prodotti artigianali come il miele e gli oli essenziali

Il 20,21,22 maggio, in Villa comunale, torna la magia di Benevento in Fiore

Quinta edizione della manifestazione che porta in città le eccezionali fioriture autunnali e invernali, tutte da scoprire.

La Villa Comunale sarà di nuovo invasa da colori e profumi grazie alla manifestazione florovivaistica organizzata da Sannitamania con il patrocinio del Comune di Benevento.

Per tre giorni Benevento tornerà ad essere la capitale dello shopping “green” e sarà possibile trovare tutto l'occorrente per trasformare la propria casa in un bellissimo giardino con piante e fiori insoliti, o in un goloso orto, da cui attingere per arricchire pranzi e cene. Non c'è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura e il verde.

Tantissime le varietà di fiori e piante che sarà possibile ammirare, varietà di perenni ornamentali che fioriscono da settembre a novembre, le piante mediterranee come cickas, melograni, limoni, arancini, pompelmo, susini e ulivi.



Piante particolari come ginseng, tronchetto, portulaka e tillandsie, con tantissime varianti con vasi decorativi o per sbizzarrirsi ad abbellire i propri appartamenti. Ma anche molte piante da giardino come kenzie, aceri, latifogli, bossi, betulle, banani e palme.



Non mancheranno le produzioni artigianali, miele di produzione locale, oli essenziali per la cura ed il benessere derivati dalle essenze naturali.

Insomma una tre giorni tutta da scoprire e da vivere all'insegna del verde non solo per gli appassionati drl settore ma per tutti quelli che amano trascorrere giornate all'aria aperte tra fiori, colori e sapori.

Quest’anno infatti, anche grazie alla fattiva collaborazione di Coldiretti Benevento, ampio spazio sarà dedicato alle tipicità campane.

La rassegna sarà presentata alla stampa e dunque alla città mercoledì prossimo, 18 maggio 2022, nella Sala consiliare di Palazzo Mosti: inizio ore 12.00.