Benevento, boom di visitatori per la rete museale A maggio 5mila presenze. Del Vecchio: "Potenziare turismo scolastico"

Sono numeri eccezionali quelli registrati negli ultimi cinque mesi alla Rete Museale di Benevento e nei laboratori didattici: da gennaio ad oggi si sono registrati circa 18mila presenze, di cui 5mila nel solo mese di maggio, e tremila sono stati invece gli alunni, provenienti anche da fuori regione, che nello stesso mese hanno visitato i musei e, in particolare, il Museo Arcos - Sezione Egizia, mille dei quali hanno pura partecipazione ai laboratori didattici". A rendere noto sono il dottor Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e l'avv. Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa (Società in house provision della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita). "Questi dati - ha commentato il neo amministratore Del Vecchio che questa mattina ha presenziato alla seduta di laboratorio didattico con gli alunni dell'Istituto Comprensivo 'Rocco Cinquegrana' di Sant'Arpino, in provincia di Caserta - sono il frutto dell'impegno di chi mi ha preceduto e di tutti coloro che lavorano con dedizione e passione per ottenere tali risultati". "Sono convinto - ha aggiunto Del Vecchio - che dovremo puntare ancor di più al potenziamento del turismo scolastico. Per questo ho già avviato dei contatti per addivenire nel giro di poco tempo ad una serie di accordi con i dirigenti scolastici di tutta la Campania: dobbiamo far riscoprire ai visitatori il dato storico ed identitario perché solo con la conoscenza della nostra storia si può rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità". "Lavorare sui bambini significa costruire cittadini migliori per il futuro", ha concluso Del Vecchio.