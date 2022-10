Incidente a Reino, il sindaco Calzone: "Tragedia che coinvolge intera comunità" Il primo cittadino dopo il tragico incidente di questa mattina

E' una domenica triste per il comune di Reino. Il piccolo centro dell'Alto Tammaro si è risvegliato con una notizia tragica: l'incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane del posto di soli 32 anni. L'impatto secondo una prima ricostruzione sarebbe avvenuto questa mattina all'alba (Tragico incidente stradale. Muore un 32enne di Reino).

Un dramma che ha sconvolto l'intera comunità. Raggiunto telefonicamente il sindaco di Reino, Antonio Calzone, appare ancora visibilmente scosso. Difficile trovare le parole per commentare un evento così drammatico. “E' una tragedia. Una giovane vita spezzata. Se ne va un bravo ragazzo, un lavoratore”, il ricordo del primo cittadino a poche ore dall'incidente. Sconvolta l'intera comunità che attraverso le parole del sindaco di unisce al dolore della famiglia del 32enne scomparso: “Possiamo solo condividere il dolore e stare vicino a questa famiglia. Non ci sono parole per la perdita di un figlio. L'unica cosa che possiamo fare è stargli vicino. Questo sarà da parte mia il modo di partecipare a questo triste momento di tutta la comunità. Posso solo esprimere la nostra vicinanza, l'abbraccio dell'intera comunità intorno a questa famiglia”.