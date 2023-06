Guardia Lombardi, un successo il primo Sabato ecologico Decine di volontari hanno pulito fontane, piazze e sentieri

Grande successo a Guardia Lombardi per il primo sabato ecologico organizzato dalla squadra di volontari chiamati “ I volontari del sabato ecologico”. Il pomeriggio del 10 Giugno all’insegna del motto “ Guardia pulita insieme Si può” decine di volontari con l’attiva partecipazione dell’assessora comunale delegata all’ecologia Elvira Gerarda Del Sordi, hanno ripulito fontane, piazze e sentieri promuovendo la cura del verde pubblico. L’iniziativa all’insegna anche della socializzazione è stata anche l’occasione per pranzare insieme all’aperto e riscoprire i vari luoghi del territorio comunale, che si estende per ben 54 chilometri quadrati. “ L’idea – così come spiegano i volontari – è quella di coinvolgere sempre più cittadini possano aderire e dare il proprio contributo. Oltre all’aspetto sociale e aggregativo, questi eventi, hanno come finalità quella di promuovere e trasferire anche alle giovani generazioni un adeguato senso civico che possa portare alla salvaguardia e la tutela del territorio in cui si vive.”