Lonardo, Sassinoro: "Bene, ma la battaglia è ancora lunga" "Stop del Consiglio di Stato buona notizia, ma bisogna andare avanti"

Anche la senatrice Lonardo si è espressa sullo stop del Consiglio di Stato ai lavori per il biodigestore di Sassinoro: "

“Apprendo con soddisfazione che il Consiglio di Stato ha accordato la sospensione cautelativa in merito al ricorso promosso dal Comune di Sassinoro e dalla Comunità Montana, relativamente alla realizzazione dell’impianto di compostaggio. Sono molto contenta: è questa la testimonianza che, laddove il territorio è unito e i cittadini e le istituzioni sono sincreticamente coesi nel perseguire un obiettivo, si raggiungono i risultati. Certo la battaglia

non è finita: andremo avanti fin quando la Regione Campania non revocherà tutti gli atti amministrativi perché si scongiuri questo scempio“.