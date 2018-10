"Sindaci iscrivono figli di coppie gay: vergogna" La disamina della presidente di "Noi per la Famiglia" di Benevento, Claudine Sassi Mazzini

No ai figli di coppie composte da persone dello stesso sesso. E' il messaggio del gruppo "Noi per la famiglia" di Benevento dopo l'incontro di ieri a Roma. La presidente provinciale Claudine Sassi Mazzini infatti spiega: "Ieri, nella prestigiosa sede della sala “caduti di Nassirya, al Senato si è tenuta la conferenza stampa di “ Noi per la Famiglia” alla quale era presente anche il direttivo di Benevento.

Una conferenza per riaffermare che non si può accettare che dei sindaci, violando la legislazione vigente,consentano la trascrizione dei figli di due persone dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all’utero in affitto. Non è tollerabile inoltre che la magistratura a volte vada in soccorso di chi aggira la legge rendendosi complice di chi pensa accettabile sfruttare il corpo delle donne comprando un bambino.

Alla conferenza stampa oltre gli interventi di L. Mercogliano, presidente nazionale di “Noi per la Famiglia” e di diversi esponenti del mondo profamily particolare rilevanza hanno assunto quelli dell’onorevole Donzelli, di FdI, che ha dato il pieno appoggio alla richiesta di moratoria dell’utero in affitto e del senatore Pillon il quale nella veste anche di presidente onorario di NpF ha permesso lo svolgimento della manifestazione e ribadito il suo impegno a bloccare questo vero e proprio commercio di esseri umani".