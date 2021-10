Benevento verso il ballottaggio, ma liste Mastella verso maggioranza Le liste del primo cittadino intorno al 50 per cento. Pd primo partito in città

A Benevento si profila un ballottaggio tra il sindaco uscente Clemente Mastella e il candidato a sindaco del centro sinistra Luigi Diego Perifano, stando al dato provvisorio relativo a 22 sezioni scrutinate su 72. Mastella e' al 46,90%, Luigi Diego Perifano al 32,94%, Angelo Moretti al 15,20%, Rosetta De Stasio al 4,96%. In base ai primi dati pur profilandosi un ballottaggio tra Mastella e Perifano il primo manderebbe a Palazzo Mosti la maggioranza, con le sue liste che ad ora sarebbero al 52 per cento

Intanto sul fronte partitii al momento il Pd è il primo partito in città con il 15,29 per cento.