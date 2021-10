Consiglio comunale, lunedì convocata la prima seduta Si riunirà a Palazzo Mosti dalle 9 il nuovo parlamentino di Benevento

Si terrà lunedì 8 novembre alle ore 9 la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale. Il sindaco Clemente Mastella ha proceduto alla convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno: insediamento del Consiglio comunale. Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità ad assumere la carica in capo agli eletti a Sindaco e a Consigliere Comunale. Convalida degli eletti; elezione del presidente del Consiglio comunale; elezione del vicepresidente del Consiglio comunale; giuramento del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 11 del D.Lgs. 267/2000 T. UE.L.; comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale; elezione della Commissione elettorale comunale.

Si ricorda che l’accesso nell’aula consiliare di Palazzo Mosti sarà consentito secondo le modalità previste dal D.L. 127 del 21/09/2021, il quale prevede che ai titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e ai componenti di organi, per accedere ai luoghi in cui esercitano le loro funzioni, è fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid -19 (cd. green pass).