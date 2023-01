Gruppo De Vizia: successo per l'open day sulla biorisonanza magnetica L'innovativa apparecchiatura consente di rilevare l'armonia delle funzioni energetiche del corpo

Forte la risposta per l’open day, del 27 gennaio, del Gruppo De Vizia Sanità, sulla metodica della biorisonanza, in grado di indicare quali funzioni energetiche corporee necessitino di un riequilibrio funzionale. Terminati i posti messi a disposizione per il controllo gratuito.

L’apparecchiatura biomedica non è un esame diagnostico ma è in grado di rilevare l’armonia delle funzioni energetiche del corpo: dalla sua, inoltre, la totale assenza di effetti collaterali o controindicazioni.

Quando, dopo l’esame, per un apparato o per un organo, risulta un disequilibrio è lì che scatta l’indicazione di approfondimento tradizionale e diagnostico. Inoltre, le funzioni energetiche del corpo possono essere riequilibrate, in alcuni casi, con l’apparecchiatura stessa, capace di trasmettere le informazioni con onde elettromagnetiche. Durante la seduta, infatti, vengono applicati ai pazienti degli elettrodi conduttori in grado di distinguere le oscillazioni armoniche da quelle disarmoniche. L’apparecchio poi le elabora e le restituisce in forma corretta. La macchina, in altre parole, entrando in biorisonanza con l’organo o l’apparato da equilibrare, crea un circuito chiuso paziente-macchinario.

La biorisonanza è indicata per allergie, malattie croniche quali cistiti, prostatiti, tiroiditi, bronchiti, asma, terapia del dolore, protocolli pre e post intervento. A curare l’open day aperto gratuitamente ai pazienti, Salvatore Conte, responsabile del Gruppo Andromedic, esperto nel campo della medicina integrata a supporto di quella allopatica.

“Dalle informazioni sui livelli energetici di un distretto corporeo o di un organo possiamo reperire informazioni che vanno a concentrare l’attenzione successiva, e diagnostica, su determinati target”.

“Un tentativo di prevenzione - è stato definito da chi ha voluto sottoporsi all’esame - per conservare la salute del nostro organismo e per agire magari più tempestivamente”.