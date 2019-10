Nuoto, Pirozzi: esordio stagionale con poker di vittorie Al Meeting di Halloween la sannita ha sostenuto un test in vista dei prossimi appuntamenti

Un week end di gare per testare a che punto è la condizione dopo i vari cambiamenti che ci sono stati all’inizio di questa stagione. Stefania Pirozzi è ripartita dal Meeting di Halloween in vasca corta a Rosà, in provincia di Vicenza. Per lei un poker di gare con altrettante vittorie: 200 e 400 stile, 200 delfino e 200 misti.

Successi che fanno bene al morale senza dare troppa importanza al cronometro. Adesso conta altro. Ritrovare le giuste sensazioni è questo l’obiettivo principale in vista delle prossime gare. In calendario c’è il Trofeo Nico Sapio a Genova, classico appuntamento della stagione invernale dove c’è la possibilità di qualificarsi ai Campionati Europei in vasca corta. Quello sarà un test probante, mentre a dicembre ci saranno i Campionati Italiani invernali in vasca lunga, in programma a Riccione. Ma l’obiettivo è un altro. Preparare il 2020 al meglio e giocarsi qualcosa di importante in quelle gare che ha scelto di curare come 200 stile e 200 delfino.

La Pirozzi, che vive e si allena a Trieste da qualche anno, è seguita da questa stagione da Matteo Bianchi della Tergeste Nuoto. Con il nuovo tecnico ha cambiato metodologie di allenamento per rincorrere obiettivi importanti. Una nuova avventura per chiudere un quadriennio particolare e pieno di cambiamenti.

Stefania ha quasi 26 anni, li compirà il 16 dicembre, ha già disputato due Olimpiadi (Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016) e proverà a regalarsi il biglietto aereo per volare a Tokyo. Ma questa è un’altra storia. Parlarne ora è prematuro. Ci sono ancora tanti passaggi da fare per arrivare ai tricolori primaverili nelle migliori condizioni possibili.

La nuotatrice del Circolo Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro è serena, sa quanto vale e ha l’esperienza giusta per gestire la chiusura del quadriennio. Quello che verrà nessuno lo può sapere. La notizia positiva è che ha grande entusiasmo e voglia di nuotare. Ma come al solito sarà il cronometro a dare il verdetto.