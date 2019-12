Ancora successi per la Vanessa Nuoto Smile Tra giovani e master ottimi risultati nelle carie competizioni

Week end ricco di impegni e grandi soddisfazioni per la Vanessa Nuoto Smile di Benevento, impegnata su tutti i fronti con le varie categorie della squadra agonistica, dal settore master alla propaganda. Già dalla mattina di sabato 30 novembre, la trasferta a Pozzuoli per il Trofeo Flegreo ha dato buoni risultati con i master Vanessa Nuoto BMP Comed che da subito hanno iniziato a portare punti e medaglie su tutte le gare disputate. Si è proseguito nel pomeriggio con il settore agonistico, che ha visto le ottime prestazioni fra gli atleti di punta della Vanessa Nuoto Ada Rosa, Francesco Chiumiento, Arianna Tiso e Matteo Diodato che si è aggiudicato, con il tempo di 4’02’’17, i 400 stile libero un’altra qualificazione ai Campionati Italiani Invernali in questa specialità, oltre a quella centrata nelle settimane precedenti nei 1500 stile libero.

Ottimi i risultati nella giornata di domenica dove gli atleti master con innumerevoli podi e medaglie, sia sulle gare individuali che nelle staffette, si sono aggiudicati il terzo posto (ben 50 i Club presenti) nella speciale classifica riservata alle società, grande soddisfazione per i ragazzi allenati da Valentina Catalano e capitanati da Angelo Sandullo con l’obiettivo di fare sempre meglio anche nel Campionato Regionale. Nel settore agonistico si aspettano ulteriori risultati positivi per tutti gli atleti della categoria esordienti, dopo l’impegno voluto e ormai preso dal Presidente della Vanessa Nuoto Smile Renzo Morrone, nell’affiancare all’allenatore Daniele Coretti il consulente tecnico sportivo Paolo Penso (tecnico di fama internazionale nonché ex allenatore di Federica Pellegrini) con il quale si è stretta una collaborazione per la stagione sportiva 2020, oltre che dalla nutrizionista sportiva Cosimina Cusano che segue miratamente ogni singolo atleta dal punto di vista alimentare, il tutto per sfruttare tutta la potenzialità del singolo sotto l’aspetto tecnico sportivo ed energetico.

Sul settore propaganda c’è da segnalare la prima tappa del Circuito Regionale CSEN, valevole anche come prima tappa dell’undicesima edizione del ‘’Nuota con Noi’’, tenutasi proprio allo Smile Piscine, sempre domenica. Manifestazione destinata ai piccoli atleti divisi fra gli amatori, appartenenti alla Scuola Nuoto e al settore propaganda: erano presenti ben 300 piccoli nuotatori in rappresentanza di dieci società provenienti da tutta la Campania hanno voluto partecipare cimentandosi in gare più o meno impegnative a scelta fra distanze di 25, 50 e 100mt nelle specialità stile, dorso e rana. Grande successo di pubblico per una giornata all’insegna dello sport e della sana e giusta competizione.