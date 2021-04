Miwa Benevento ancora ko contro la capolista Forio Sanniti avanti a metà gara, gli isolani ribaltano la sfida nell'ultimo periodo.

Partita bellissima quella da poco terminata tra Forio Basket e Miwa Energia Cestistica Benevento giocata in quel di Pozzuoli nel PalaErrico.

Il match tra le due squadre più quotate del girone si è risolto a favore della capolista Forio con un andamento molto simile a quello della partita disputata a Benevento. Dominio dei cinghiali sanniti, infatti, nella prima parte di gara e pareggio nel terzo quarto, proprio come successe al PalaParente, per poi vedere lo strappo della squadra di Coach Iovino.

Miwa Energia che, dovendo recuperare i 9 punti presi a Benevento, parte fortissimo e grazie ad una super prestazione dai 3 punti riesce a chiudere il primo quarto a +10 sul 24-34.

Secondo quarto ancora Miwa che, nonostante l’evidente incalzare di Forio, riesce a chiudere in vantaggio di cinque punti ancora grazie alle super triple di Orefice, Murolo e Morra. Si va all’intervallo sul 47-52.

Al rientro in campo si palesa il flashback della prima gara, con Forio che ingrana la quarta e Benevento che stringe i denti per difendersi e perde lucidità a canestro. Markovic, tra i più incisivi tra i padroni di casa, la fa da padrone e gli isolani agguantano i ragazzi di Coach Annecchiarico chiudendo il terzo quarto sul 72-72.

Ultima frazione, invece, tutta a favore dei rossi di casa con Errico e compagni che non controllano i nervi e perdono il contatto con l’avversario. Il risultato finale è di 99-87 con Forio che prende il largo e mette la parola fine alla rincorsa della Miwa Energia. Di Napoli e compagni, infatti, riposeranno nell’ultima giornata di campionato ma grazie al filotto di 8 vittorie consecutive, praticamente tutte le gare, sono matematicamente primi. Anche il secondo posto della Miwa è garantito e dunque ai ragazzi del Presidente Zullo a poco serve l’ultima partita di Domenica 2 Maggio contro Reggio Calabria.

Bellissima, a conti fatti, la prima fase del campionato di Serie C Gold che ha visto Benevento e Forio battagliare per la prima posizione, con la squadra di Ischia che ha avuto la meglio. Al via, dopo la conclusione del girone, la seconda parte che prevederà nuove gare in una fase ad orologio e vedrà la Miwa affrontare le squadre del girone B in match di sola andata.

Il tabellino.

Forio Basket - Miwa Energia Cestistica Benevento 99 - 87 (24-34 / 23-18 / 25-20 / 27-15)

Forio Basket

Callara 24, Guzzon 8, Rupil 12, Regeni n.e., Nicolella n.e., Markovic 24, Orsini 18, Vignali 4, Cerilli n.e., Di Napoli 9

Miwa Energia Cestistica Benevento

Orefice 9, Murolo 19, Smorra 18, Ordine 15, Loncarevic 11, Errico 5, Laudanna 0, Diaz 5, Cotena 2 , Morra 3, Cotugno, Damiano n.e.