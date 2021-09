Ceppaloni, inaugurato il Centro Pastorale della Parrocchia di San Nicola Vescovo La struttura da lunedì ospiterà le scuole media dell'Istituto Settembrini.

E’ stato l’Arcivescovo Metropolita di Benevento, don Felice Accrocca, ad inaugurare il centro Pastorale della Parrocchia di San Nicola Vescovo a Ceppaloni insieme al Sindaco Ettore De Blasio, a don Silvio Pepiciello e alla preside dell’Istituto Settembrini la dottoressa Tangredi. Una cerimonia sobria e rapida che ha dato il via ad un percorso affascinante che vedrà protagonista, almeno per il prossimo anno scolastico, gli alunni della scuola media del Settembrini che da lunedì mattina usufruiranno di questa bella e ampia struttura dopo aver dovuto lasciare l’Istituto Mazzini dove sono in corso i lavori di adeguamento sismico.

L’Arcivescovo ha sottolineato l’importanza di frequentare strutture come il nuovo Centro Pastorale che dovrà essere un punto di ritrovo per i più giovani e non solo. Sono tanti i progetti che don Silvio Pepiciello ha in mente per un edificio che può dare tanto alla comunità che ha contribuito alla sua realizzazione. Felice anche il sindaco Ettore De Blasio che ha inviato, attraverso la presidente Tangredi, il saluto dell’amministrazione comunale a tutti i ragazzi che da lunedì inizieranno sul territorio il nuovo anno scolastico.