IVPC Rugby Benevento ko a Catania contro il Cus Nel recupero della terza giornata del torneo di B i siciliani si sono imposti per 24-20.

Nel recupero della terza giornata del campionato di serie B, che era stata rinviata a causa dell’emergenza meteo in Sicilia di due settimane fa, l’IVPC Rugby Benevento è caduto contro il Cus Catania. Sanniti ko 24-20 sul rettangolo di gioco della Cittadella Universitaria dopo un match molto equilibrato.

Passariello ha sorpreso tutti inizialmente presentandosi con Fragnito mediano di mischia e Alloro apertura. Squadra ancora una volta con una media età bassissima e piena di giovani come contro la Primavera. L’avvio è stato positivo con la meta di Matteo Bosco, bravo a capitalizzare il lavoro dei suoi compagni per il 5-0.

Poco dopo dalla piazzola Fragnito ha aumentato il bottino portando gli ospiti avanti 8-0 ma in quel momento è iniziata un’altra partita. Il Cus Catania ha reagito trovando la menta del meno uno (7-8), por poi chiudere la prima frazione avanti 10-8 grazie ad un piazzato dopo un fallo dei sanniti.

Nella ripresa fuori Alloro e dentro Canniero con Fragnito che torna nel suo ruolo preferito. I sanniti provano ad andare alla ricerca del vantaggio ma arriva la doccia gelata di una meta tecnica che segna la partita: 17-8. L’IVPC Rugby Benevento fa lo sforzo per rientrare in corsa e trova il bersaglio grosso con Ciampa per il meno due (17-15) ma poi paga dazio. Il Cus è più attento, ha più gamba e va ancora a segno con una meta trasformata per il 24-15. La partita ormai è indirizzata e si conclude con la meta ospite di Corvino che fissa il punteggio sul 24-20 e regala almeno un punticino che muove la classifica alla truppa di Passariello.

Quella in terra siciliana era la prima sfida in trasferta in questa stagione per la compagine sannita che, lontana dalle mura amiche, continua a soffrire tremendamente come accadeva nelle scorse stagioni. E’ su questo che bisognerà lavorare tanto nei prossimi pesi, bisogna trasmettere una mentalità importante che negli ultimi anni è stata smarrita. Quella biancoceleste è una squadra giovanissima e ha bisogno di serenità per andare a giocare fuori casa con la stessa voglia e intensità con cui gioca in casa. Le qualità non le mancano, per questo il lavoro da fare è fondamentale per riaprire un ciclo Tra una settimana è in programma la sfida al Dell’Oste contro il Rugby Messina, match da vincere assolutamente per non perdere altro terreno dalle prime quattro posizioni.