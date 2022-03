Il sannita Longo protagonista sulle strade della "corsa più bella del mondo" Grande prova del podista della Sannio Runners del presidente Giovanni De Luca alla maratona di Roma

I 42 km e 195 metri della maratona sono ogni volta una grande avventura. Una sfida costante contro sé stessi, gli altri podisti, la strada e il cronometro che non conosce indecisioni o rallentamenti. Se poi l’avventura si svolge in uno scenario incantato come quello delle strade di Roma, sarà un giorno da ricordare.

La "Run Rome The Marathon" è conosciuta in gergo anche come la “corsa più bella del mondo”. Correre sulle strade della capitale, accarezzando con lo sguardo i magnifici scorci delle Terme di Caracalla, della Piramide Cestia, di Ponte Milvio, Piazza di Spagna, Castel S. Angelo e tanti altri luoghi simbolo della città, non sappiamo se allevia la fatica ma sicuramente dà tante motivazioni.

Domenica 27 marzo è una data che resterà impressa per tanti anni nel cuore di Massimiliano Longo, podista della Sannio Runners. Sulle strade che portano al traguardo posto nell’incantevole scenario dei Fori Imperiali, l’appassionato atleta sannita è riuscito a concludere la sua fatica col crono di 4:15:06 portando a casa una medaglia da custodire gelosamente nel ricordo di una meravigliosa e indimenticabile esperienza.

Longo, che nel 2021 aveva preso parte alla maratona di Berlino, un altro dei grandi appuntamenti europei per gli amanti del podismo, non è riuscito a preparare la gara romana come avrebbe desiderato. Dei problemi fisici lo hanno limitato nella marcia di avvicinamento, ma grazie alla sua determinazione e alla capacità di saper soffrire nei momenti più difficili, ha raccolto una grande soddisfazione personale che ha condiviso con la società del presidente Giovanni De Luca che è sempre presente nei grandi palcoscenici del podismo italiano.

“Sei il nostro orgoglio, grazie da parte mia e da tutti i tuoi amici”. Queste le parole del dirigente sannita rivolte a Massimiliano che ora potrà progettare le sue nuove sfide sui suggestivi, impegnativi e mai banali 42 km e 195 metri della maratona, la specialità più antica e affascinante dello sport Olimpico.