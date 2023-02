Walz protagonista in Youth League con il suo Borussia Dortmund Il centrocampista d'origine sannita continua a giocare match importanti nella competizione europea.

Vi ricordate di Vasco Donato Walz, il centrocampista d’origine sannita che gioca in Germania con l’under 19 del Borussia Dortmund? Lo abbiamo conosciuto la scorsa estate quando ci ha raccontato del suo amore per Montefalcone di Val, paese d’origine di papà Antonio, e soprattutto del suo sogno calcistico.

La traiettoria sportiva del numero 8 del Borussia continua anche sul panorama europeo dove la squadra allenata dall’ex Reggina Mike Tullberg vuole andare lontano. Ieri era impegnata nella difficile trasferta del play off nella tana dell’Hibernian, squadra scozzese. Match fondamentale per proseguire il cammino nella competizione. Walz ha giocato titolare con la sua maglia numero 8 nel centrocampo proposto da Tullberg. Il Borussia ha sofferto nel primo tempo subendo gol su palla da fermo al 26’ da Blaney, poi nella ripresa è riuscito a ribaltare la partita grazie alle reti di Rijkhoff su rigore e di Blank al 90’.

Walz è rimasto in campo per 70 minuti prima di festeggiare con tutta la squadra l’importante qualificazione agli ottavi di finale. In stagione il ragazzo d’origine sannita ha giocato sette partite nella competizione europea regalandosi anche la gioia del gol nel match contro il Manchester City, mentre in campionato ha collezionato undici presenze confermando il proprio di ruolo di titolarissimo di Tullberg.

Prestazioni importanti per il numero 8 del Borussia che compirà 19 anni nel prossimo mese di ottobre. Ricordiamo che Vasco Donato Walz è in possesso del doppio passaporto. Come ci aveva raccontato la scorsa estate sarebbe felicissimo di ricevere una chiamata da una Nazionale azzurra. Le prestazioni col Borussia in Youth League potrebbero attirare l’attenzione sia di Bollini, tecnico dell’under 19, che di Paolo Nicolato, selezionatore dell’under 21.