L’Olimpia Volley San Salvatore Telesino protagonista al "Torneo di Natale" La società telesina ha preso parte al torneo organizzato dalla Polisportiva Matese per l'under 12.

Momenti di aggregazione, di sport ma anche tanto divertimento per le piccole promesse della pallavolo dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino del patron Antonio Campanile. Le giovanissime atlete telesine hanno preso parte al “Torneo di Natale” promosso dalla Polisportiva Matese di Piedimonte, cittadina dell’alto casertano, dove hanno affrontato le pari età della società di casa e del Vairano. Ben cinquanta le piccole atlete che sono scese in campo indossando la maglia dell’Olimpia in procinto, nell’ormai imminente 2024, di festeggiare i cinquant’anni di attività agonistica. Un traguardo storico importante che porta l’Olimpia tra le società più longeve nel panorama del volley italiano. Una giornata indimenticabile, dunque, per le piccole atlete che hanno vissuto questa esperienza in “trasferta” come delle vere e proprie “star” di questo sport. Emozione e soddisfazione espressa anche nei loro volti e nei sorrisi che molte di loro rivolgevano verso genitori e supporters. Soddisfattissimo anche il presidente Campanile che ha prima di tutto voluto ringraziare due sostenitori speciali, il vicesindaco di San Salvatore Telesino, Roberto Natillo, e l’assessore Annalisa Votto, presenti e al fianco dei piccoli atleti della loro comunità.

“Si tratta – ha detto Campanile – di un gesto di vicinanza importante dell’amministrazione che ci è sempre vicina in ogni iniziativa. Anzi, sono rimasti anche sorpresi dell’entusiasmo vissuto e del palazzetto che ci ha ospitati assicurando ogni sforzo per far sì che anche l’Olimpia abbia una casa nuova e di ultima generazione dove far crescere i suoi giovani tra i valori sani dello sport”.

Qualche stoccata il massimo dirigente dell’Olimpia non l’ha però tralasciata rivolgendosi alla prima squadra che sta vivendo un anno “difficile” nel campionato nazionale di Serie B1. “L’evento di oggi – ha proseguito Campanile – ci spinge ancora di più di quanto fatto in questi anni, ad investire sul settore giovanile che da sempre è per l’Olimpia Volley un patrimonio inestimabile oltre che fiore all’occhiello.

Tantissimi i titoli giovanili vinti in ormai cinquant’anni di attività che davvero ripagano di ogni sacrificio perché chi veste questa maglia e questi colori fin da bambino impara anche cosa significa il senso di appartenenza e l’amore che San Salvatore ha per questo sport. Ovviamente tutto questo non è possibile senza tre pilastri della nostra società: Ida Izzo, Sara Lavorgna e Gilda Vitelli che ogni giorno

con passione e dedizione allenano le nostre formazioni giovanili”.

In conclusione patron Campanile ha voluto rivolgere un pensiero anche ai promotori di questa iniziativa e un messaggio ai tifosi: “Mi preme ringraziare tutti gli amici della Polisportiva Matese per l’organizzazione di questo evento di sport e per i tanti dolcissimi gadget che hanno voluto regalare alle atlete. Mi auguro che eventi del genere possano proseguire nel tempo rinforzando i legami e la crescita sportiva delle società. Ai tifosi dell’Olimpia voglio però ricordare la gara fondamentale di sabato nel palazzetto di casa dove le ragazze della prima squadra affronteranno alle 18.30 Castellana Grotte in una sfida fondamentale per il futuro. Abbiamo bisogno di tutto l’affetto e il supporto possibile”.

