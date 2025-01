Benevento 5, con la Fortitudo Pomezia porte aperte al PalaTedeschi: i dettagli Le parole del presidente onorario Ferraro: “Coltiviamo insieme il sogno salvezza”

Il GG Team Wear Benevento 5 chiude il girone d'andata al PalaTedeschi contro Fortitudo Pomezia e lo fa aprendo le porte ai tifosi: domenica 26 gennaio, ore 20.45 (diretta canale Youtube della Divisione Calcio a cinque), l'ingresso al palazzetto per tutti i supporters giallorossi sarà gratuito grazie alla collaborazione con Studio Basile & Partners. Un'opportunità in più per continuare a sostenere la squadra di mister Scarpitti che è tornata con prepotenza in corsa per la permanenza in Serie A: bissare l'esaltante successo casalingo contro Sala Consilina è l'obiettivo dei giallorossi per dare ulteriore slancio alla rincorsa salvezza. Di fronte una compagine in salute, reduce da sette risultati utili consecutivi e candidata alle Final Eight di Coppa Italia. A dirigere il match Chiara Perona di Biella e Paolo De Lorenzo di Brindisi. Crono Francesco Sgueglia di Finale Emilia. "Con questa iniziativa intendiamo avvicinare ulteriormente la città e la provincia al Benevento 5: in tal senso, risulterà fondamentale l'apporto del pubblico nella gara di domenica, così com'è stato straordinario il contributo degli spalti in occasione della vittoria nel derby con il Sala Consilina" afferma il presidente onorario, Mario Ferraro. "Chiediamo dunque una partecipazione attiva e calorosa che si affianchi al supporto costante e crescente che la nostra squadra sa riscontrando da inizio campionato, per continuare a coltivare insieme il sogno salvezza".