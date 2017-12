Primavera, il punto sul girone di andata Prima parte di stagione chiusa in crescendo. Si punta a un ritorno entusiasmante

Si è chiuso in crescendo il girone di andata della Primavera del Benevento. Al tecnico Romaniello è stata assegnata una squadra valida, formata da elementi confermati della scorsa stagione, altri promossi dall'under 17 e nuovi arrivati. L'inizio non è stato semplice: i giovani sanniti hanno necessitato di un po' di tempo prima di poter trovare la quadratura del cerchio. Nelle prime otto giornate, infatti, sono arrivati soltanto sette punti con cinque reti realizzate. Un po' poco per una squadra che vanta di avere in rosa attaccanti di tutto rispetto, anche se ha pesato l'infortunio al ginocchio rimediato da Filogamo. Dal derby vinto in casa dell'Avellino è cambiato qualcosa: il Benevento si è imposto con forza contro il Cagliari, anche se alla fine è arrivata una sconfitta abbastanza sfortunata. Poi altre ottime prestazioni che hanno permesso di chiudere il girone di andata con quindici punti, anche se pesa il pareggio di Bari all'ultima giornata in cui la truppa di Romaniello poteva ottenere il punteggio pieno con una gestione diversa del doppio vantaggio maturato nei primi minuti. I presupposti per vivere un entusiasmante girone di ritorno ci sono tutti, anche perché la società ha confermato di voler rafforzare la rosa con innesti di qualità per cercare di raggiungere i vertici della classifica. La Primavera riprenderà il campionato il prossimo venti gennaio, quando all'Imbriani si presenterà il Crotone.

Ecco il cammino dei giallorossi:

1^ Crotone – Benevento 1-1

2^ Benevento – Foggia 1-1

3^ Perugia – Benevento 2-0

4^ Benevento – Palermo 2-1

5^ Benevento – Ternana 1-3

6^ Riposo

7^ Frosinone – Benevento 0-0

8^ Benevento – Ascoli 0-0

9^ Avellino – Benevento 1-2

10^ Benevento – Cagliari 0-1

11^ Pescara – Benevento 1-1

12^ Benevento – Salernitana 3-1

13^ Bari – Benevento 2-2

La classifica: Cagliari 28, Palermo 24, Crotone 21, Ascoli 20, Frosinone e Perugia 19, Foggia e Bari 16, Benevento 15, Ternana 14, Pescara 13, Salernitana 12, Avellino 0

Ivan Calabrese