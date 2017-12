Romaniello: "Play off? Ci proveremo fino alla fine" Il tecnico della Primavera: "La squadra è in crescita. I ragazzi hanno trovato consapevolezza"

Il tecnico della Primavera, Nicola Romaniello, ha commentato così il girone di andata della sua squadra ai microfoni di Stadio Giovani: “Mancano dei punti che ci avrebbero permesso di stare a ridosso della zona play off. Per il resto sono molto contento perché ho visto la crescita dei ragazzi che hanno giocato e proposto gioco contro chiunque. Ci prepariamo a fare una seconda parte di stagione importante perché nulla è precluso. I play off? Sarà difficile, ma ci proveremo fino alla fine. I ragazzi hanno trovato consapevolezza e questo è un aspetto non di poco conto. Ora che il campionato è fermo, cercheremo di trovare delle soluzioni che ci mancano perché in alcuni ruoli siamo scoperti”.

Ivan Calabrese