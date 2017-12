Under 17, ripetersi al ritorno per bissare i play off I giallorossi hanno dato vita a un ottimo girone di andata, chiudendo al secondo posto

E' stato un girone di andata più che positivo per l'under 17 allenata da Pasquale Bovienzo. I giallorossi hanno cominciato il campionato alla grande, conquistando ben cinque vittorie consecutive nelle prime cinque giornate. Poi c'è stato un periodo di appannamento, in cui sono arrivate tre sconfitte contro Ascoli, Roma e Perugia. La squadra, però, non ha mai perso la sua identità e in poco tempo è riuscita a rifarsi con i dieci punti ottenuti nei match giocati con Palermo, Frosinone, Avellino e Foggia. Nell'ultima giornata, in occasione del derby contro il Napoli all'Imbriani, è arrivato uno stop immeritato per quanto visto in campo. Il Benevento ha chiuso al secondo posto in classifica e, nella seconda parte di stagione, cercherà di ripetersi per ottenere la qualificazione ai play off dopo quella dello scorso anno. Sarebbe una grande soddisfazione per i ragazzi di Bovienzo, ma anche per tutto il vivaio sannita.

Ecco il cammino dei giallorossi:

1^ Ternana – Benevento 0-3

2^ Benevento – Pescara 2-1

3^ Salernitana – Benevento 1-2

4^ Benevento – Bari 1-0

5^ Benevento – Crotone 2-1

6^ Ascoli – Benevento 1-0

7^ Benevento – Roma 2-3

8^ Perugia – Benevento 1-0

9^ Benevento – Palermo 2-1

10^ Frosinone – Benevento 0-0

11^ Benevento – Avellino 2-0

12^ Foggia – Benevento 1-2

13^ Benevento – Napoli 1-2

La classifica: Roma 32, Benevento e Napoli 25, Frosinone 24, Ascoli 22, Crotone 19, Salernitana 18, Perugia 17, Bari 16, Ternana e Palermo 14, Foggia e Pescara 12, Avellino 6

Ivan Calabrese