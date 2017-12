Bovienzo: "Ricarichiamo le batterie per ripartire più forti" Il tecnico dell'under 17: "Le ultime gare del girone di andata sono state di grande qualità"

Non può che esprimersi in maniera positiva sul girone di andata il tecnico dell'under 17 Pasquale Bovienzo. Il Benevento, infatti, ha chiuso al secondo posto in classifica e nella seconda parte di stagione cercherà di confermarsi per ottenere la qualificazione ai play off: “Non mi aspettavo un andamento così positivo dopo i tanti infortuni e le varie vicissitudini che abbiamo vissuto. L'ultima parte dell'andata, soprattutto, è stata di grande qualità. Adesso ricarichiamo le batterie. Lavoreremo sodo per partire ancora più forti, senza problemi o pressioni”.

Ivan Calabrese