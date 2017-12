L'under 15 al memorial "Leopoldo Grimaldi" I giallorossi sfideranno ai gironi Arci Scampia e Salernitana

Nella giornata di domani l'under 15 del Benevento si recherà a Ercolano per disputare la decima edizione del memorial "Leopoldo Grimaldi". I giallorossi scenderanno in campo alle 16 e alle 17 per sfidare Arci Scampia e Salernitana. Se la truppa di Fusaro dovesse qualificarsi, si confronterà anche il giorno successivo per le finali. Per il Benevento sarà sicuramente un ottimo banco di prova, in modo da tenersi allenati in vista del girone di ritorno che, lo ricordiamo, comincerà il prossimo 14 gennaio con il derby d'alta classifica contro l'Avellino.

Ivan Calabrese