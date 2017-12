Under 16, il punto sul girone di andata La squadra esprime un buon gioco. Manca qualcosina in termini di concentrazione

L'under 16 del Benevento ha chiuso il girone di andata al quarto posto con 21 punti. E' stata una prima parte di stagione in cui i risultati non hanno premiato una squadra che ha sempre cercato di imporre il proprio gioco contro qualsiasi avversario. Pesano diversi errori dettati dalla mancanza di concentrazione, considerato l'elevato numero di rigori subiti. La truppa di Formisano lascia ben sperare in vista del girone di ritorno. E' un gruppo che ha le idee chiare, ben messo in campo e duro a morire, come testimoniato il pirotecnico derby di Napoli in cui è riuscito a pareggiare dopo essere andato sotto per 3-1, creando anche le occasioni per portare a casa i tre punti. Il successo manca dalla vittoriosa trasferta di Pescara dello scorso 5 novembre. Con gli accorgimenti giusti, non sarà difficile vedere i giallorossi staccare il pass per i play off perché la base c'è ed è anche ottima.

Ecco il cammino dell'under 16:

1^ Benevento – Avellino 1-0

2^ Foggia – Benevento 0-0

3^ Benevento – Palermo 3-3

4^ Salernitana – Benevento 0-1

5^ Benevento – Bari 1-0

6^ Roma – Benevento 1-0

7^ Benevento – Ascoli 2-1

8^ Pescara – Benevento 1-2

9^ Ternana – Benevento 1-1

10^ Benevento – Perugia 1-1

11^ Crotone – Benevento 1-1

12^ Benevento – Frosinone 1-4

13^ Napoli – Benevento 3-3

La classifica: Roma 33, Napoli 32, Frosinone 23, Benevento e Perugia 21, Palermo e Avellino 18, Salernitana 17, Bari 15, Ascoli, Crotone e Ternana 14, Pescara 13, Foggia 2

Ivan Calabrese