Formisano: "Soddisfatto del percorso di crescita" Il tecnico dell'under 16: "La squadra è più matura. Sono fiducioso per il ritorno"

Si è chiuso il girone di andata anche per l'under 16. I giallorossi sono al quarto posto in classifica con 21 punti, anche se la prima parte di stagione non si è chiusa in maniera entusiasmante con il successo che manca dallo scorso 5 novembre, nonostante le buone prestazioni. Ai microfoni di Stadio Giovani, il tecnico Formisano ha commentato l'andamento dei suoi ragazzi al giro di boa: “Al di là della classifica mi è piaciuto il percorso di crescita e di conferma dell'identità. Questa squadra è maturata tanto rispetto allo scorso anno ed è un aspetto che mi lascia sereno per la seconda parte di stagione, ma soprattutto per la prospettiva futura dei ragazzi”.

Ivan Calabrese