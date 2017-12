Fusaro: "Adesso siamo una squadra. Continuiamo così" Il tecnico dell'under 15: "Possiamo raggiungere obiettivi importanti"

E' soddisfatto Giuseppe Fusaro del girone di andata della sua under 15. Ai microfoni di Stadio Giovani, il tecnico giallorosso ha commentato così l'andamento della sua squadra: “Stiamo lavorando bene. All'inizio i ragazzi erano poco mentalizzati, considerato che provenivano tutti dalla scuola calcio. Attraverso il lavoro siamo diventati una vera e propria squadra. C'è qualche rammarico per dei risultati che potevano essere diversi, dove ci è mancata la lucidità giusta per portare a casa i tre punti. Nel girone di ritorno daremo il massimo: continuando così possiamo raggiungere obiettivi importanti”.

Ivan Calabrese