Foggia: "Prima parte positiva. Mi ha impressionato l'under 17" Il responsabile del settore giovanile ha fatto il punto ai microfoni di Stadio Giovani

E' tempo di primi bilanci per il settore giovanile giallorosso. Le varie compagini hanno raggiunto il giro di boa e sono pronte a recitare un ruolo importante nel girone di ritorno. Ad analizzarne l'andamento è stato Pasquale Foggia ai microfoni di Stadio Giovani. Il responsabile del vivaio è partito dalla Primavera:

“Sapevamo di partire con la rosa incompleta all'inizio e abbiamo cercato di migliorarla. Faremo qualcosina anche in questi giorni con degli innesti di qualità per dare maggiore importanza al girone di ritorno. Sono contento del lavoro di Romaniello e del suo staff. E' una squadra che prova sempre a giocare la palla ed è quello che chiediamo ai nostri tecnici. Il Viareggio? Per noi è motivo di orgoglio. La proprietà mi ha dato massima libertà di scelta. E' il torneo più importante in assoluto e il Benevento scenderà in campo per fare bene”.

UNDER 17 - “Ci sono stati degli infortuni gravi, ma la mano di Bovienzo si è sempre vista. E' un allenatore che sa gestire il gruppo come pochi. E' una squadra che viene da un percorso importante, basti pensare che l'anno scorso è stata l'unica ad aver raggiunto i play off. E' un gruppo che abbiamo migliorato questa estate e non mancheranno dei ritocchi a gennaio”.

UNDER 16 - “Sta facendo un grandissimo campionato. Sono contento per Formisano perché ha una idea di calcio molto importante e cerca sempre di svilupparla in tutte le occasioni”.

CONTINUITA' - “E' stata molto importante per queste due squadre. Serve tanto sia per la conoscenza singola dei ragazzi, ma anche per l'esperienza del tecnico”.

UNDER 15 - “E' una squadra che ha grandissima qualità e sono convinto che nel girone di ritorno farà ancora meglio. I ragazzi vengono tutti da scuole calcio, quindi abbiamo avuto bisogno di tempo per amalgamare il tutto. Fusaro sta facendo bene e colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che lavorano sodo per contribuire alla crescita del settore giovanile come Diego Palermo e Simone Puleo”.

IMPRESSIONATO - “Mi ha impressionato di più l'under 17 per la cattiveria che mette in campo. Mi ha sorpreso tanto l'under 15 perché si vede già l'impronta del tecnico: gioca un calcio bello. Ha ampi margini di miglioramento e sono certo che negli anni diventerà sempre più forte”.

BRIGNOLA - “L'esordio di un calciatore in prima squadra è la massima espressione del nostro lavoro. Credo che sia pronto per giocare a livelli importanti, come altri tre elementi che possono dare un contributo alla prima squadra senza problemi”.

OBIETTIVI - “Non amo puntare alla classifica, ma alla crescita costante dei ragazzi attraverso il gioco. I risultati ben vengano, ma non sono il nostro primo obiettivo”.

Ivan Calabrese