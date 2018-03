Benevento, Memushaj: "Fiorentina, una gara particolare" Il centrocampista dei giallorossi ha parlato alla fine della seduta odierna a Paduli

Parole importanti quelle note da Ledian Memushaj alla fine della seduta pomeridiana di Paduli. Il centrista del Benevento ha parlato della tragedia che ha colpito la Fiorentina per la perdita del capitano, Davide Astori e, appunto, della prossima sfida che attenderà la squadra giallorossa. Uno strano gioco del destino. La formazione di De Zerbi sarà al Franchi per affrontare la viola, la prima avversaria dopo la tragedia.

"Un fatto bruttissimo che ha sconvolto tutti, Contro la Fiorentina sarà una partita particolare, non c'è che dire. Era giusto fermarsi per pensare è un trattato di una grandissima tragedia che ha colpito la Fiorentina in particolare e il mondo del calcio in generale ".