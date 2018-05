Cuore e forza del gruppo: questa squadra non si può fermare Il Benevento passa il turno, grazie a un capolavoro di Bovienzo. Ora si vuole continuare a sognare

La vittoria ottenuta dall'under 17 contro il Cagliari è un risultato storico per l'intera società del Benevento Calcio. I giallorossi, infatti, sono riusciti a passare il turno dei play off diventando una delle migliori dodici formazioni d'Italia. Una soddisfazione immensa, anche perché mai prima d'ora si era riusciti nell'intento dopo l'ammissione ai campionati dedicati alle compagini di serie A e B. Nella passata stagione il gruppo allenato da Bovienzo fu eliminato al primo turno dal Palermo, ma quest'anno le cose non sono andate allo stesso modo, con un successo di misura che permette ai sanniti di continuare a sognare.

Nel dopo partita il tecnico ha dichiarato: “L'abbiamo preparata benissimo”. Ed è stato proprio così. Ha schierato la sua squadra con un inedito 4-2-3-1, con Peluso (terzino naturale) come esterno avanzato e Dublino trequartista, in modo da attaccare meglio la profondità. E' stata la carta vincente, considerato che proprio Peluso ha gonfiato la rete con un colpo di testa su perfetto assist di Di Ronza. La posta in palio era altissima, per tale motivo le due squadre non hanno espresso un gioco frizzante. Non sono mancati attimi di nervosismo, ma il Benevento non ha mai perso la calma e si è confermato granitico in difesa. Perforare quel muro è davvero difficile per chiunque e a farne le spese è stato anche il Cagliari che non ha mai creato ghiotte occasioni da gol, anche perché gli scatenati Di Ronza e Pastina arrivavano sempre in anticipo. Carriero, infatti, ha svolto il minimo indispensabile per terminare la gara imbattuto. Inutile ribadire che si tratta di una vittoria di spessore, raggiunta grazie al lavoro svolto dal tecnico e dal suo staff su una squadra di ragazzi che getta il cuore oltre l'ostacolo. Diversi di loro hanno terminato la gara con i crampi e stoicamente hanno garantito presenza e rendimento anche nei minuti finali in cui le forze stavano per mancare, alla ricerca di un risultato sudato e meritato per tutta la stagione. Adesso è tempo di festeggiare, poi da martedì si penserà al secondo turno. L'avversaria sarà una tra Genoa e Frosinone. Questo Benevento non vuole saperne di fermarsi.

Ivan Calabrese