Improta: "Stagione straordinaria, ma non molliamo la presa" "L'armonia che si è creata parte dal presidente. La nostra forza è il gruppo: siamo tutti amici"

Ogni volta in cui Inzaghi l'ha chiamato in causa ha sempre risposto presente, spaccando letteralmente le partite e rivelandosi un asso micidiale nella manica del tecnico giallorosso. Ovviamente Riccardo Improta punta a partire dal primo minuto, come evidenziato nel corso di Ottogol:

"Entrando in corso d'opera sto facendo molto bene, ma è chiaro che punto a giocare dall'inizio. Siamo consapevoli che per il mister non è affatto semplice scegliere la formazione perché tutti meritiamo di giocare. In questo discorso mi preme menzionare Del Pinto che è la vera anima di questa squadra: un professionista serio che ci sta aiutando tantissimo. Personalmente cerco sempre di mettere in difficoltà Inzaghi allenandomi sempre al massimo".

INZAGHI - "E' un martello. Oggi ci ha fatto allenare per un'ora e mezza sotto la grandina senza mai staccare la spina. Credo che per arrivare in alto questo sia il segreto giusto e noi siamo riusciti subito a recepire al meglio i suoi messaggi. La nostra capacità è quella di vincere e cominciare la settimana come se nulla fosse stato. Il mister è bravissimo nella lettura della gara. Siamo contenti di averlo con noi. Cosa ci ha chiesto? Di non mollare niente, di crederci sempre perché stiamo facendo qualcosa di straordinario".

STAFF - "Con Inzaghi c'è uno staff incredibile che lavora singolarmente su ognuno di noi. Mi fa piacere nominarli perché meritano le giuste soddisfazioni, considerato l'incredibile lavoro che svolgono quotidinamente".

RISCATTO - "Vedere questa classifica è bello, soprattutto dopo la delusione dello scorso maggio con il Cittadella. Dobbiamo continuare così, in modo da scoraggiare e impaurire le avversarie. Il lavoro più importante è stato fatto a livello mentale, oltre al fatto che il direttore è riuscito ad arricchire la rosa con degli elementi importanti. Ci conosciamo bene e siamo tutti amici: questo è sicuramente un'arma in più".

DIFESA - "Stiamo facendo registrare numeri importanti, ma il merito è di tutti che si sacrificano per dare vita a una grande fase difensiva".

CHIEVO - "Non è mai facile giocare al Bentegodi. Andremo lì a proporre il nostro gioco come sempre, ma dobbiamo stare attenti perché il Chievo resta una squadra di spessore che punta alla promozione. Sarà una gara complicata".

BOXING DAY - "Per me è l'ottavo anno di serie B, quindi ormai sono abituato a non festeggiare il Natale in famiglia. E' un periodo che viviamo in maniera normalissima".

ENTUSIASMO - "Vivo tantissimo a Benevento e devo dire che si respira una bellissima aria. Siamo una vera e propria famiglia e credo che parta tutto dal presidente. E' lui il primo che dà vista a questa grande armonia che si è vista anche alla cena di Natale".