Zebre in Galles, il sannita D'Onofrio nel XV titolare L'ala scuola IVPC Rugby Benevento giocherà dal primo minuto domenica contro gli Scarlets

Dopo il successo di lunedì contro gli Ospreys, le Zebre torneranno in campo domenica pomeriggio alle 18:15 allo Stadio Parc y Scarlets di LLanelli contro i padroni di casa degli Scarlets. In Galles coach Michale Bradley riproporrà ancora tra i titolari il sannita Giovanni D’Onofrio. Dopo la buona prova di lunedì, l’ala scuola IVPC Rugby Benevento sarà chiamato ad un altro importante test per migliorare la sua condizione dopo l’infortunio al ginocchio che lo aveva fermato nel corso della preparazione estiva.

La formazione dello Zebre Rugby Club nel 5° turno del Guinness PRO14:

15. Junior Laloifi (12)

14. Pierre Bruno (14)

13. Giulio Bisegni (101) (Cap)

12. Enrico Lucchin* (11)

11. Giovanni D’Onofrio* (5)

10. Antonio Rizzi* (6)

9. Joshua Renton (33)

8. Lorenzo Masselli* (9)

7. Antoine Koffi* (2) giocatore invitato del Rugby Calvisano

6. Nardo Casolari* (0) giocatore invitato del Rugby Calvisano

5. Ian Nagle (15)

4. Leonard Krumov* (47)

3. Eduardo Bello (47)

2. Marco Manfredi (14)

1.Paolo Buonfiglio* (4)

A disposizione:

16. Oliviero Fabiani (121)

17. Andrea Lovotti* (96)

18. Matteo Nocera* (5)

19. Gabriele Venditti* (0) giocatore invitato del Rugby Calvisano

20. Massimo Ceciliani* (29)

21. Nicolò Casilio* (6)

22. Paolo Pescetto (2)

23. Michelangelo Biondelli* (13)

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Iacopo Bianchi*, Tommaso Boni*, Tommaso Castello, Renato Giammarioli*, Mick Kearney, Samuele Ortis*, Giovanni Licata*, Jimmy Tuivaiti

Convocati con la Nazionale: Luca Bigi, Mattia Bellini, Carlo Canna, Danilo Fischetti*, Maxime Mbandà*, Johan Meyer, Federico Mori* (permit player), Guglielmo Palazzani, Daniele Rimpelli*, David Sisi, Cristian Stoian* (permit player), Jacopo Trulla* (permit player), Marcello Violi*, Giosuè Zilocchi*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Arbitro: Sean Gallagher (Irish Rugby Football Union)

Assistenti: Craig Evans (Welsh Rugby Union) e Gwyn Morris (Welsh Rugby Union)

TMO: Wayne Davies (Welsh Rugby Union)