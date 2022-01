Benevento - Farias, i dettagli dell'accordo Il brasiliano potrà essere convocabile per il match di domenica con la Spal

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma si può già considerare Farias come un nuovo calciatore del Benevento. L'attaccante presto rientrerà dal Brasile per legarsi al club di via Santa Colomba. L'accordo è di un anno e mezzo, con scadenza nel giugno del 2023. Il Benevento si è riservato un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Il calciatore potrà essere convocabile per il match di domenica con la Spal. Da sottolineare che si è svincolato dal Cagliari lo scorso 4 dicembre, ma prima di allora si è regolarmente allenato con i sardi. Nella scorsa stagione ha totalizzato 33 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia dello Spezia, mettendo a segno 5 reti.