La Moldavia perde ai rigori: per Ionita 120' di battaglia La nazionale moldava retrocede nel gruppo D di Nations League malgrado la vittoria (1-0)

Per la Moldavia e Artur Ionita un'autentica maratona terminata con la lotteria dei rigori. Nonostante una prova coraggiosa la nazionale del centrocampista giallorossa è ugualmente retrocessa nel gruppo D di Nations Leagie. La Moldavia ha infatti ricambiato il risultato dell'andata, andando a vincere per 1 a 0 all'Astana Arena di Nur Sultan, capitale del Kazakistan. Per determinare il risultato della partita è bastato un gol al 13' del difensore Armas. Alla lotteria dei rigori però la squadra moldava ha fallito gli ultimi due tiri dal dischetto, lasciando campo libero al Kazakistan che ne aveva sbagliato uno solo al secondo tiro. Per Artur Ionita, che ha giocato tutti e 120 i minuti una grande delusione e in proiezione Pisa non è certo il massimo.