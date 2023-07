Benevento, prima amichevole a Roma Primo gol giallorosso dell'olandese Don Bolsius

Prima amichevole stagionale per il Benevento, che affronta i dilettanti dell'Olimpus Roma. Per questa prima partita Andreoletti schiera Paleari tra i pali El Kauakibi e Masciangelo sulle fasce della difesa a quattro, al centro Veltri e Pastina, che per l'occasione è il capitano dei giallorossi. A centrocampo Viviani, Talia e Koutsoupias. La linea di attaccanti è formata da Carfora, Sorrentino e Bolsius.

In panchina ci sono Manfredini, Viscardi, Rillo, Massaro, Beledetto, Karic, Agnello Thiam Pape., Ciano Masella e Rossi.

L'olimpius Roma schiera Filippo, Petrillo, Lombardo, Camponeschi, Esposito, Zeppieri, Losani, Gerardi, Bucur, Rossi, Di Vito. In panchina Selva, Scotti, Pisani, Santi, Pietrolungo, Colagrossi, Cutrupi, Zarantonello, Cotigno, Ficerai, Romagoli.

Dopo 2' e 54 secondo va in rete Don Bolsius: l'olandese è il primo marcatore giallorosso della nuova stagione