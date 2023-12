GG Team Wear Benevento 5, contro la Lazio un grande regalo per i tifosi Venerdì 8 dicembre alle 20:30 ingresso gratuito al Palatedeschi.

In casa GG Team Wear Benevento 5 c’è grande entusiasmo dopo la vittoria di Giovinazzo. La tripletta del neo acquisto Fetta, che ha avuto un impatto mostruoso sulla squadra, ha regalato tre punti preziosi. Sanniti secondi in classifica a quota 19 a tre lunghezze dalla capolista Vitulano Drugstore Manfredonia. La squadra di Centoze, però, scoprirà nei prossimi due match quale sarà il suo cammino nel torneo di serie A2 Elite girone B.

Venerdì 8 dicembre al Palatedeschi, fischio d'inizio alle 20:30, arriva la Lazio, quarta forza del campionato, mentre sabato 23 c’è in programma la lunga trasferta a Melilli in Sicilia per affrontare il team che attualmente occupa il terzo posto in classifica.

I giallorossi arrivano a questi due appuntamenti con fiducia e venerdì, nella sfida interna contro la Lazio, sperano di avere anche una grossa spinta dal tifo. Infatti, grazie ad una collaborazione con uno sponsor, l’ingresso al Palatedeschi sarà completamente gratuito.