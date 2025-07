Vannucchi, nell'ultima stagione record di "clean sheet" Nella porta delle Fere 21 volte imbattuto su 41 partite

Dunque il Benevento ha scelto il portiere che dovrà difendere i pali della porta giallorossa nella stagione del rilancio. Si tratta come abbiamo anticipato ieri di Gianmarco Vannucchi, toscano di Prato, quest'anno recordman di “clean sheet” nelle file della Ternana, in cui è rimasto imbattuto 18 volte su 35 nella stagione regolare, e 3 volte su 6 nei play off.

Riflessi felini, grande agilità e massima concentrazione: le caratteristiche che fanno di Vannucchi uno dei portiere migliori della categoria (e non solo) sono queste. Nelle giovanili ha vestito la maglia della Pro Vercelli e poi della Juventus, prima di cominciare il lungo peregrinare per lo stivale del calcio. Prima squadra di Lega Pro il Renate, con pochissime apparizioni, poi ad Alessandria, dove rimane per tre stagioni. Dopo l'esperienza coi “grigi” approda alla Salernitana in serie B, dove però gioca solo 4 partite. Così torna in C a difendere i pali della porta del Padova: 30 presenze, 17 clean sheet nella prima stagione, “secondo” di Offredi nella seconda. Svincolatosi da Padova arriva la chiamata del Taranto. Due stagioni di grande sostanza in riva allo Jionio, soprattutto quella del 23-24 culminata con la semifinale play off contro il Vicenza: per lui ben 42 partite e la fascia di capitano. La stagione scorsa, la ricordano tutti, con la sfortunata finale all'Adriatico a Pescara. Ternana imbattuta in finale, ma poi beffata ai rigori.

Ora, alla soglia dei 30 anni, arriva a Benevento per riprovare la scalata alla serie B, nel pieno della maturazione e con la consapevolezza di essere tra i migliori interpreti nel suo ruolo.