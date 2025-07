Salernitana, ancora battaglia con Figc e Leghe La società granata ha presentato una diffida chiedendo il blocco dei calendari di B e C

La Salernitana non vuole arrendersi e, al di là della costruzione di una squadra importante che sia C o B, continua la battaglia per far valere le proprie ragioni dopo il caos dello scorso campionato riguardo ai play-out. Il club granata - come riporta Tuttosalenitana - infatti ha presentato una diffida a Figc, Lega Serie B e Lega Pro chiedendo il blocco dei calendari (previsti per il 28 e 30 luglio).

La società del Cavalluccio marino chiede garanzie sulla situazione relativa alla Sampdoria, squadra che ha condannato i granata alla Serie C nonostante fosse retrocessa sul campo al termine della stagione regolare. Si ritiene, infatti, che non siano stati rispettati i termini del concordato omologato dal Tribunale di Genova, secondo cui i blucerchiati avrebbero dovuto disputare il campionato di Serie A nella stagione che sta per partire. In caso di irregolarità, la Salernitana chiede la riammissione in Serie B.